House of cards: el video donde se muestra el futuro de Kevin Spacey

El próximo 2 de noviembre se estrena la sexta y última temporada de House of Cards. Tras el escándalo y las acusaciones de acoso sexual contra Kevin Spacey, Netflix tomó la decisión de desvincular al protagonista de la serie.

En un primer momento se presumía que Frank Underwood, el personaje de Kevin Spacey, sería asesinado en la trama, pero no hubo confirmación al respecto, hasta el día de hoy.

En un adelanto en la cuenta oficial de Instagram de la serie se puede escuchar a Claire Underwood (Robin Wright), la esposa de Frank, hablando frente a dos lapidas: “Te diré algo Francis, cuando me entierren no será en mi patio trasero y cuando presenten sus respetos, tendrán que hacer fila”.

El plano se abre para descubrir el nombre de las dos tumbas: Calvin Underwood y Frank Underwood, el 46º presidente de los Estados Unidos.