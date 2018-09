"Abrazo" por la salud tras la decisión de Macri de eliminar esa cartera

Trabajadores de distintas áreas de la salud, organizaciones sociales y pacientes realizaron hoy un "abrazo" al edificio del Ministerio de Salud y Desarrollo Social para rechazar la transformación de la cartera sanitaria en una secretaría.



La movilización fue convocada por la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa), UPCN y ATE, entre otros gremios, organizaciones sociales y de pacientes que integran el "Movimiento por el Derecho a la Salud".



Los manifestantes rodearon el histórico edificio ubicado en la esquina de la Avenida 9 de Julio y Moreno para repudiar la decisión del Gobierno de bajarle el rango a la cartera sanitaria y transformarla en una secretaría dependiente del reformulado

Ministerio de Salud y Desarrollo Social, que conduce Carolina Stanley.



Entre la gran cantidad de personas que se convocaron para protestar frente al cambio dispuesto por el presidente Mauricio Macri se encontraba el ex ministro de Salud Ginés González García, quien afirmó que "al Gobierno no le interesa la salud" de la población.

Your browser does not support the video element.



También estuvieron presentes las diputadas nacionales Mayra Mendoza y Magdalena Sierra, así como también el líder de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella.



‏ "Acompañamos a los trabajadores en el abrazo al Ministerio de Salud. Su desmantelamiento es un brutal retroceso en la historia de las políticas sanitarias de la Argentina y un duro golpe a la Salud Pública", señaló el ex titular de la AFSCA.



La decisión de bajarle el rango a la cartera sanitaria fue anunciada el pasado lunes en el marco de los cambios dispuestos por la Casa Rosada para reducir el déficit fiscal y tener un "Gabinete más compacto" para hacer frente a "una economía en emergencia".



"Si se elimina el Ministerio de Salud, habrá menos campañas de prevención y promoción de la salud y pueden desaparecer programas y suministros para la atención de la población", advirtieron los trabajadores del área conducida por Adolfo Rubinstein.