Alerta en Nueva York: ponen avión en cuarentena con al menos 10 personas enfermas

Un avión de la empresa Emirates, que aterrizó en el aeropuerto de Nueva York, fue puesto en cuarentena luego de que 10 de los pasajeros a bordo se sintieran mal.

Según informa la cadena NBC, 10 de los 500 pasajeros a bordo del avión proveniente de Dubai en el vuelo 203 de Emirates se sintieron descompuestos y presentaban cuadros febriles.

Deplaning and having temperature taken pic.twitter.com/MVxWqJPLTe