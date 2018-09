Saqueos: Ministerio de Seguridad de la Provincia habló de "intentos de robo organizados"

En medio de hechos delictivos producidos en las últimas horas difundidos como saqueos o intentos de saqueos en supermercados y otros lugares, Ministerio de Seguridad de la Provincia emitió un comunicado explicando la situación:

"Por ahora solo tenemos casos aislados y se trata de lo que se denomina 'intentos de robo organizados'. Mujeres con chicos tipo piraña. Van a los electrodomésticos a las cosas caras. No se trata de gente necesitada sino gente que aprovechan la coyuntura para robar convocados por las redes.

Se ha dispuesto “agudizar” las tareas de investigación para prevenir robos organizados.