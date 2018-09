ViveRo: los cinco momentos más emotivos del homenaje a Romina Yan

Un imponente y conmovedor show de musicales se realizó en el Teatro Gran Rex para homenajear a la fallecida actriz y cantante Romina Yan, denominado "ViveRo", con la participación de cantantes y actores que trabajaron junto a ella.

El día en el que cumpliría 44 años, su madre Cris Morena desplegó su talento para realizar este evento en el que también estuvieron su padre Gustavo Yankilevich, su hermano Tomás y sus hijos.

El show arrancó con un coro de niños que cantaron una canción dedicada a ella, interpretada por Benjamín Rojas, que decía entre sus estrofas "Romina, almita elegida. Romina, tu luz es la mía".

Posteriormente llegó el turno de Jorgelina Aruzzi cantando Pimpollo, uno de los temas más emblemáticos de Chiquititas, mientras que uno de los momentos más emotivos fue cuando Luciano Pereyra entonó "Corazón con agujeritos" junto A Azul Giordano (12 años), la hija más chica de Yan -además tiene dos varones, Franco de 18 años y Valentín de 16-.

Luego, llegó Gerónimo Rauch con "Un pacto", Sandra Mihanovich con "Lady Ro" y Peter Lanzani y Eugenia "China" Suárez con "Dos ojos".

Además, distintos artistas cantaron algunos de los temas clásicos compuestos por Cris Morena, junto a otros nuevos creados exclusivamente para este homenaje.

Entre ellos Patricia Sosa, Soledad y Natalia Pastorutti, Diego Topa, Valeria Lynch, Lali Espósito, Luisana Lopilato, Sofía Reca - esposa de Tomás Yankilevich-, Facundo Arana, Benjamín Amadeo, Agustina Cherri, quien leyó una carta que tiempo atrás le había escrito Romina.

También estuvieron en el tributo Damián de Santo, Nicolás Vázquez, Rocío Igarzábal, Michel Brown y la joven cantante israelí Adele.

El público llenó el teatro para ver este homenaje y el dinero recaudado irá a la Fundación Sí.

Romina falleció el 28 de septiembre de 2010, a los 36 años, a causa de un paro cardíaco, muerte que generó una gran conmoción en el mundo artístico y en toda la sociedad.