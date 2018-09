ViveRo: Luciano Pereyra y Azul, hija de Romina Yan, emocionaron con “Corazón con agujeritos”

Azul, la hija de Romina Yan, protagonizó uno de los picos emotivos de la noche en el homenaje a su madre en el #ViveRo.

La adolescente subió al escenario junto a Luciano Pereyra y cantó una de las canciones emblemas de la generación Cris Morena; “Corazón con Agujeritos”.

Desde las redes sociales, los usuarios se emocionaron con la canción interpretada por la hija de la actriz.

