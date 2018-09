ViveRo: los hijos de Romina Yan deslumbraron en el homenaje a su madre

Uno de los momentos más emotivos de la noche en el homenaje a Romina Yan en #ViveRo se vivió cuando subieron al escenario los hijos de la actriz

Azul, Franco y Valentín cantaron una canción junto a la actriz y cantante Sofía Reca, esposa de Tomás Yankelevich y cuñada de Romina

El Gran Rex terminó entre lágrimas y aplausos de pie. Mirá el video a continuación: