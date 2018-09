Los bonos argentinos repuntan tras pérdida de más del 30% en el año

El riesgo país bajó 4,98% a 744 puntos básicos y se alejó de los niveles récord de más de 800 puntos alcanzados la semana pasada. Esto da un alivio para los bonos argentinos tras una caída que comenzó en enero y llegaron a caer más del 30% en lo que va del año.

Los bonos argentinos comenzaron a desinflarse en diciembre, cuando la economía entraba en fase expansiva, pero la inflación y otras promesas del gobierno comenzaban a flaquear. Incluso antes de que el Gobierno tuviera que comprometerse a no tomar más deuda en el mercado internacional, la euforia ya se había moderado.

El bono Century que el 18 de diciembre llegó a cotizar 106,73 dólares, en abril ya había perdido 12% cuando se desató la corrida, encontró una meseta en julio y terminó de desplomarse en agosto hasta tocar los 71,23 dólares el último 27 de agosto.

El Bonar 46, que entre diciembre y abril perdió 8% y llegó a agosto con una pérdida acumulada del 32,7%. Sin embargo este mes comenzó a repuntar y hoy mejoró 3,7% su cotización en dólares hasta los 78,70 dólares.



Los bonos más cortos hoy no remontaron. El Bonar 2021 por ejemplo no repuntó en su cotización, pero a diferencia de lo que se ve en otros bonos su caída en los que va del año no llega al 16%.



"Me parece que lo que vimos hoy fue un escenario de salida con el rumor de que el Tesoro nos iba a hacer un préstamo y mucho trading desde afuera en bonos y bancos. Un día sube 20% y otro cae 10%, creo que muchos fondos están aprovechando la volatilidad para hacer diferencias, pero la tendencia sobre el final fue vendedora", advirtió el analista de mercados Francisco Uriburu.



"Los traders afuera están más cómodos quedándose vendidos en un mercado bajista como el nuestro, los que entran lo hacen para hacer diferencias cortas, no para posicionarse en largo. Creo que todavía hay margen para que bajen bastante más los bonos, pero no es fácil decir", agregó el analista.