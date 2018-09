Así fue el cierre de #ViveRo con las sentidas palabras de Cris Morena

Cris Morena fue la encargada del cierre de una noche de emociones en el homenaje a Romina Yan en el #ViveRo.

“Hola a todos. Hoy lo invisible nos habita y es visible. Hoy Vive Ro, gracias a la entrega de todos nuestros artistas que nos dan su amor, su tiempo y su talento para que todo suceda como un milagro. Gracias a los músicos, a nuestro director musical. A nuestros técnicos, coreógrafos, escenógrafos e iluminadores, vestuaristas, coristas, equipo técnico. A todos, todos, todos…”, inició Cris.

Después, hizo una pausa para agradecerle a Yankelevich: “Gracias Gustavo”. Y siguió con los familiares: “Gracias a mi hijo Tomás, a mis nietos Fran, Azul, Valentín y Mila, que las trajeron a esta noche de fiesta. Hay fiesta en el cielo”.

“Gracias a todos los que están aquí, a los que no veo pero imagino. Al mundo entero, a toda la gente que está en Diagonal Norte y Cerrito. Gracias a todos por este puente invisible que generamos, entre el cielo y la tierra”, agregó Cris Morena, para luego darle un mensaje a Romina.

“Chiquitita mía, Romina de mi corazón, este es nuestro gran regalo de cumpleaños, estar juntos y celebrándote”, expresó muy contenta.

Por su parte, desde la Fundación Si agregaron: “Gracias por estar, esto recién se inicia. Con el 100% de lo recaudado esta noche, hemos logrado comprar una nueva casa que se va a transformar en un espacio para que muchos jóvenes de Corrientes y Chaco tengan la posibilidad de transformar el dolor en amor, como sucedió esta noche, y tengan la posibilidad de seguir estudiando”

Para un cierre a puro canto: “Y ahora sí, les voy a pedir a todos que se paren y se agarren de las manos, porque vamos a cantar la canción que Romina más amaba para celebrar su cumpleaños: ´Volar mejor´“.