Pinedo criticó a Avelluto por comparar a Macri y Peña con Tom y Jerry

Pablo Avelluto comparó la relación de Mauricio Macri y Marcos Peña con la de los dibujos animados Tom y Jerry y generó malestar en el oficialismo.

"Creo que pensar a Macri sin Peña es como pensar a Tom sin Jerry", declaró el secretario de Cultura, al referirse a los rumores de una posible salida del gobierno del jefe de Gabinete.

"Macri y Peña tienen una relación muy especial, compartí varias reuniones con ellos. Donde termina uno empieza el otro, y viceversa. Son complementarios, como dos aspectos de una misma manera de pensar. En términos de la construcción política y de dónde estamos yendo, se complementan a la perfección", agregó Avelluto.

"No entiendo bien la comparación, Tom y Jerry son una especie de dos amigos pero también andan correteando, así que no me parece exactamente feliz", lanzó el dirigente del PRO en declaraciones a radio La Red.

"El Presidente y Peña son dos amigos; Marcos tiene una mirada estratégica del cambio político en la Argentina y es un aporte muy relevante a lo que es Cambiemos y a lo que fue nuestro desarrollo político. Es un aporte muy relevante para el Presidente", concluyó Pinedo.