La reacción de Donald Trump por la carta anónima en The New York Times

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que estaba "limpiando el pantano" y que "el pantano se estaba defendiendo", en referencia a la polémica carta en la que un funcionario crítico dentro de su gobierna revela la existencia de una "resistencia" en contra del republicano.

Publicada el miércoles por el periódico The New York Times, la misiva escrita por un alto funcionario anónimo da cuenta de la presunta actuación de una red de colaboradores de Trump empecinados en moderar y limitar ciertas actitudes del presidente "perjudiciales para la salud de la república", al mismo tiempo buscando el éxito de su administración.

I’m draining the Swamp, and the Swamp is trying to fight back. Don’t worry, we will win!