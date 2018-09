Las mentiras más comunes que se dicen en las aplicaciones de citas

Un estudio realizado en el Laboratorio de Redes Sociales de la Universidad de Stanford (EE.UU.), desarrollado por los investigadores Jeffrey Hancock y David Markowitz, solamente un 7% de los mensajes enviados en estas aplicaciones son conscientemente engañosos.

El estudio evidenció que es común ver a solteros mintiendo en las aplicaciones para citas como Tinder, Hapnn, Badoo, Wapa, entre otras.

El estudio refleja que las personas suelen mentir en su autopresentación para causar una primera mejor impresión y resultar más atractivos. Por ejemplo, podrían mentir sobre las veces que fueron al gimnasio.



También fueron calificados como engañosos mensajes como: "acuerdos o desacuerdos breves (por ejemplo, 'sí', 'suena bien', 'no')".

Los investigadores también detectaron una categoría llamada 'mentiras de mayordomo' que es la más usual a la hora de mentir en aplicaciones para citas.

Por ejemplo alguien puede decir: 'Lo siento mi celular dejó de funcionar' pero en realidad puede tratarse de que tuvo un mal día o estuvo muy cansado para salir a verte. La mayoría de las personas suele usar estas mentiras para no parecer desesperado y permenecer disponible.





Otros estudios señalan que hay mentiras comunes que dicen las personas en estas app para citas.



Pretender que tienen los mismos intereses... para verse más interesantes o divertidos.



Para escapar de una cita, inventan miles de excusas como problemas de horario, que está cansado, entre otras.





Algunos optarán no decir que les gusataría tener una cita, pero que simplemente no pueden, según el estudio. Esto es porque se sienten culpables y no quieren romper las ilusiones de la otra persona de forma drástica y dejar la puerta abierta para encontrarse en un futuro.





Las más comunes las dicen cuando van tarde a sucita como las famosas “ya estoy llegando” o “voy en camino” y, según el estudio, también son las más fáciles de perdonar.

La mayoría intentará ser sincero en torno a su estado civil o si tiene hijos para garantizar éxito en la cita, aunque esto no sucede en todos los casos.