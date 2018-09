Día Mundial del Sexo Oral: mitos y verdades de esta práctica

El sexo oral tiene un día especial en el que se celebra a nivel mundial: se trata del día 6 del 9. Su práctica, muy habitual en nuestros días, se ha hecho muy popular especialmente desde la segunda mitad del siglo XX. Incluso, para muchos el sexo oral, es indispensable antes de mantener cualquier relación sexual; mientras que para otros tantos, hacerlo es más placentero. Lo concreto y real es que su práctica en pareja es sinónimo de satisfacción garantizada cuando hay mucha piel y "química" entre los protagonistas del coito.

Pero como casi siempre sucede, también hay mitos. Muchos de esos mitos o leyendas, vienen de la mano con creencias largamente arraigadas, muchas de las cuales ponen en riesgo la salud, por eso hay que conocerlos o desecharlos.

Sexo oral y los errores más habituales. ¿Qué es lo que más preocupa a quienes lo practican?: contraer una infección de transmisión sexual por sexo oral tiene tanto riesgo como tener sexo sin usar preservativo. No siempre puede darse de este modo, pero el riesgo está y no hay que dejar de estar atentos.

Tipo de infección de transmisión sexual (ETS), tal como clamidiasis, sífilis, gonorrea, tricomoniasis, Hepatitis B, virus del Herpes, VIH y virus del papiloma humano (HPV). Las oisibilidades de que algo de esto suceda aumentan notablemente aún cuando se tienen heridas u otras laceraciones como, por ejemplo, llagas en la boca.

El sexo oral puede provocar un cáncer:

Decir algo así es mencionar una verdad parcial. El sexo oral puede derivar en un cáncer siempre y cuando uno no se proteja correctamente y contraiga alguna ETS, como el VPH, la enfermedad de transmisión sexual más común en este tipo de casos.

Los hombres no lo disfrutan tanto como las mujeres:

Esta afirmación es totalmente falsa. No es verdad que a las mujeres les guste más el sexo oral que a los hombres. “Es totalmente indistinto el género, se trata de las personas. Hay a quienes les gusta dar sexo oral y hay otras que no y la verdad es que por lo que yo he estudiado es un juego que se incluye mucho dentro de lo que es el juego sexual. La realidad es que cuando en una pareja dando sexo oral uno ve que el otro disfruta se disfruta también”, manifestó Viviana Wapñarsky, psicóloga y miembro del servicio de sexología del Hospital de Clínicas. Otro mito derribado.

No hay que lavarse los dientes antes de practicar sexo oral:

Esto tampoco es verdad. Se estima que esto deriva directamente del hecho de que el cepillado de dientes puede provocar heridas en las encías por la cual el cuerpo queda más expuesto a la posibilidad de una enfermedad de transmisión sexual. Sin emabrgo, si se toman las medidas de precaución necesarias y adecuadas, el contagio no tiene lugar y, en consecuencia, puede lavarse la boca tranquilamente o no.

Las mujeres no tienen orgasmo durante el sexo oral:

Otro falso mito -muy difundido- sobre el sexo oral. Hace mucho tiempo se creía que las mujeres sólo son capaces de llegar al orgasmo con una relación sexual, mientras que en realidad la cosa suele darse a la inversa con mucha más frecuencia. “El orgasmo se desencadena en el clítoris, el cual está totalmente expuesto. Lo que se hace en el sexo oral es estimularlo y justamente el orgasmo se logra por fricción, por lo que lo más probable es que la mujer fácilmente tenga un orgasmo con esta práctica”, dijo Wapñarsky.

“El riesgo de cáncer de laringe aumentó vinculado al HPV, que es un virus que se transmite por transmisión sexual por la cual las enfermedades sí se pueden transmitir con sexo oral”, dijo Fernando Neuspiller (M.N. 82815), médico ginecólogo especialista en Medicina Reproductiva y Director de IVI Buenos Aires.