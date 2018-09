6 del 9: ¿por qué es el Día del Sexo Oral?

Tratar de responder a la pregunta sobre ¿por qué el 6 de septiembre se celebra el “Día Mundial del Sexo” podría ser mucho más simple y sencillo de lo que parece. Pero hay que desentrañar el misterio.Todo pasa por la numerología: 6 del 9, cuya unión da como resultado 69, una de las posiciones sexuales más conocidas y míticas del Kamasutra.

En varios países, incluso, esta jornada se conmemora como "Día del Sexo Oral" porque en la postura del 69 la clave para llegar al orgasmo reside en la habilidad de cada miembro de la pareja en saber utilizar lo mejor posible los labios y la lengua y sde ese modo estimular los genitales de la pareja.

Si bien el día del orgasmo femenino, que tuvo lugar el 8 de agosto, el foco está centrado en el placer de la mujer como derecho, en esta oportunidad, el Día Mundial del Sexo tiene como su principal objetivo promover la igualdad de género y el placer mutuo entre los integrantes de una pareja que mantiene relaciones.

La igualdad que se busca, no podría verse mejor representada que con la postura del 69. De hecho, no debe haber postura más igualitaria y simétrica. Otra de las ventajas de esta posición sexual (y a la que debe parte de su fama) es que existen muchas variantes por lo que no se hará monótona. Y precisamente la rutina es uno de los principales causantes de la reducción de la frecuencia de las relaciones íntimas, por lo que es idónea para estimular una vida sexual activa.



Aquí, el Top 5 de los beneficios del sexo:

- Refuerza el sistema inmunológico: la actividad sexual regular (al menos dos veces por semana) provoca un aumento de hasta un 30% en tus niveles de inmunoglobulina A, parte indispensable de las defensas del organismo. Al mismo tiempo, mejora notablemente la producción de las células T (glóbulos blancos) que refuerzan notablemente el sistema inmune.

- Reduce el estrés: durante el acto sexual es liberado un compuesto químico en el cerebro acelerando el centro del placer y la recompensa del cerebro. Además, el sexo aumenta la autoestima y felicidad, otra buena receta contra la ansiedad.

- Ayuda a conciliar el sueño: luego de llevado a cabo el acto sexual, se liberan una serie de hormonas, como la oxitocina, la serotonina y la prolactina, que inducen al sueño.

- Mejora la salud del corazón: la actividad sexual tiene una relación inversamente proporcional con la presencia de patología cardiovascular: cuando es mayor la frecuencia de las relaciones, menos enfermedad se puede detectar. Así mismo, disminuye claramente la presión arterial.

- Cuida la piel: el orgasmo provoca la liberación de endorfinas, lo que genera más oxigenación y estimula el sistema circulatorio. La liberación de hormonas sexuales como la testosterona y los estrógenos también ayuda a suavizar tu piel, la ilumina y la humecta, y reduce el acné.