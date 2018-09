Empujones en movilización de movimientos sociales que reclaman aumentos en varias prestaciones

Movimientos sociales se movilizaron hoy a oficinas de la ANSES en todo el país para exigir un aumento en la Asignación Universal por Hijo (AUH), las jubilaciones y otras prestaciones. Un militante empujó a un efectivo y todo se desmadró por unos instantes: hubo empujones, gas pimienta y algunos golpes.



El Movimiento Evita, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y otras organizaciones realizaron una multitudinaria marcha a la sede porteña de ANSES, que tuvo su correlato en todas las oficinas de ese organismo en todo el país.

(Foto: NA)



Entre los reclamos del sector se encontraban un aumento del 100% en la AUH, un aumento de emergencia para jubilados y pensionados, una suba del Salario Mínimo Vital y Móvil a 20.000 pesos y de todos los planes sociales a 10.000 pesos.