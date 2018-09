Magario: "Tenemos una crisis económica muy importante"

Los intendentes peronistas del Conurbano bonaerense se reunieron con el jefe del gremio de Camioneros, Hugo Moyano en el barrio porteño de Flores. Entre los principales asistentes, estuvo Verónica Magario, intendente de La Matanza, quien advirtió en el encuentro que "pedimos al Gobierno que reconozca la crisis económica".

Poco antes Moyano había dicho que el presidente Mauricio Macri "está muy incómodo" y "tiene ganas de rajarse".

Por su lado, Magario continuó haciendo referencia a la dura crisis económica que afecta al país: "Venimos a plantear la importancia del fondo sojero en cada pueblo y en cada ciudad. Recibimos el acompañamiento de todas las organizaciones sindicales", tras loc ual sostuvo: "Tenemos una crisis económica muy importante".

"Las tarifas hoy afectan a nuestra población, también los despidos en pequeñas y medianas industrias" dijo Verónica Magario.