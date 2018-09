Segré tras ataque a Bolsonaro: "Buscaban sacarlo de la campaña por su crecimiento"

Tras el ataque de este jueves contra el candidato de ultraderecha a las elecciones presidenciales de Brasil, Jair Bolsonaro, el analista internacional Gustavo Segré aseguró que el hecho beneficiará fuertemente su campaña.



En diálogo con Canal 26, Segré aseveró que "es de suma gravedad lo que pasó y que el hecho muestra la inseguridad que se vive en Brasil". Además, destacó que el ataque fortalecerá al candidato Bolsonaro, quien siempre utilizó como base de su campaña la lucha contra la violencia y la inseguridad.



"Va a crecer terriblemente en las encuestas", declaró. El analista internacional, también explicó que el ataque se debe a que "buscaban sacarlo de la campaña por su crecimiento" ya que es favorito en los sondeos para la primera vuelta del 7 de octubre.

Excapitán del Ejército y diputado federal, Bolsonaro, de 63 años, hace campaña con propuestas de liberalización del porte de armas para combatir la delincuencia y desmarcándose de una clase política ampliamente tocada por los escándalos de corrupción.



Actualmente, tiene 22% de intenciones de voto en las elecciones, 10 puntos más que sus más inmediatos seguidores. Tras el ataque, Bolsonaro fue trasladado al hospital Santa Casa, de Juiz de Fora, en tanto que una persona fue detenida por el hecho.