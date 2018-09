Horacio Calderón: "Bolsonaro es la punta de lanza de un programa nuclear contra EE.UU."

(Foto: Reuters)

Jair Bolsonaro, el candidato por el espacio de la ultraderecha a las próximas elecciones presidenciales de Brasil, fue apuñalado en plena calle durante un acto de campaña este jueves. Canal 26 habló en entrevista exclusiva con Horacio Calderón, reconocido y experimentado analista internacional.

"Yo creo que Bolsonaro es ganador en primera vuelta, según mis proyecciones actuales", comenzó diciendo Calderón; aunque sin embargo aclaró que "podría perder en el ballotage", agregó.

"Hay algo importante que voy a decir por primera vez públicamente, y con respaldo informativo de alto nivel de los Estados Unidos, con respecto a Jair Bolsonaro, más allá de que Donald Trump pueda apoyar su candidatura", comentó en exclusiva Calderón, tras lo cual lanzó la primicia: "Bolsonaro va a ser la punta de lanza de un programa nuclear de Brasil con fines militares".

Your browser does not support the video element.

"Brasil tiene un gran atraso tecnológico respecto de la Argentina, además de tener acuerdos firmados con nuestro país, tratados internacionales, etc., pero por las próximas decisiones que se tomen en Brasil sobre el programa nuclear futuro vamos a estar en condiciones de saber si el ciclo que ellos pretenden dominar les basta para tener la capacidad de desarrollar, fabricar y desplegar armas nucleares", sostuvo el analista internacional.

"Esto es real, aunque parezca de ciencia ficción", agregó Calderón.

Sobre este punto, y consultado por Andrés Klipphan en Canal 26, sobre si Donald Trump estaría de acuerdo con este proyecto nuclear que piensa lanzar Bolsonaro, dijo Calderón: "Yo creo que no, porque en principio no sería un desarrollo nuclear militar destinado a contener a sus países vecinos, como la Argentina, sino que sería para una posible hipótesis de conflicto con los mismos Estados Unidos, en defensa de la región del Amazonas, los recursos naturales de Brasil que ven en los Estados Unidos a un potencial adversario".