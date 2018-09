Video: así fue el momento en que apuñalaron a Bolsonaro, candidato presidencial en Brasil

(Foto: NA)

El candidato presidencial ultraderechista Jair Bolsonaro fue atacado este jueves y resultó herido con un cuchillo en la ciudad de Juiz de Fora, al sur de Brasil, mientras se encontraba en pleno acto de campaña electoral.

Su hijo contó, a través de la red social Twitter, que Bolsonaro estaba fuera de peligro. El drama quedó captado en crudas imágenes de video; donde se puede ver cómo mientras lo llevan en andas entre una multitud, alguien lo apuñala en el abdomen.

La Policía Militar confirmó que el candidato de la extrema derecha brasileña fue herido por un cuchillo y luego debió ser retirado del lugar para trasladarlo a un hospital cercano. Un sospechoso de haber efectuado el atentado fue detenido.