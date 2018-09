Universidad de Ezeiza: en defensa de la educación pública y al servicio de la comunidad

La Universidad de Ezeiza es una casa de altos estudios pública que está al servicio de la comunidad, que promueve una mayor equidad, la disminución de la desigualdad y la integración ciudadana.

La lucha por volver realidad una universidad adecuada a las problemáticas de la región y los tiempos posteriores de crisis fueron vistos por Dulce Granados como momentos clave para entender soluciones en la educación: el 8 de Noviembre del 2011, la Universidad Provincial de Ezeiza fue inaugurada.

En días tan especiales para la universidad pública, aquí un video que defiende la educación para todos por igual. La educación es un derecho.

Your browser does not support the video element.

La Universidad Pública es la única Herramienta que el Pueblo tiene para acceder a la igualdad de derechos calidad e igualdad.