Otro accidente en la Rotonda de la muerte: ya dejó 7 muertes y no hay respuestas de la Provincia de Buenos Aires

La rotonda que une las rutas provinciales 6 y 53, o mejor conocida como la Rotonda de la muerte, sigue generando accidentes: esta vez, un auto con un bebé despistó en la rotonda de la muerte.

Milagrosamente no hubo que lamentar víctimas fatales, pero el accidente pudo haber sido una tragedia. Como se ve en las imágenes de la nota, la falta de iluminación y cartelización en la noche son elocuentes.

La rotonda es una trampa mortal para los automovilistas que la circulan y suman 7 víctimas fatales en los últimos tres meses, tal como indicó el informe exclusivo de Andrés Klipphan para Canal 26.

La falta de respuesta de la Provincia de Buenos Aires hace que desde julio se acumulen 13 personas fallecidas por accidentes viales en dicho lugar.

Mirá la galería de fotos del accidente que pudo haber sido una tragedia: