Video viral: la cacatúa que "toma cerveza" revoluciona las redes sociales

Una joven se topó con una cacatúa en las calles de Australia y comenzó a filmarla, sin pensar que estaría grabando el nuevo video viral de las redes sociales.

El ave encontró una latas de cerveza y empezó a consumirlas. La escena agradó a la muchacha y rápidamente dejó de tomar fotos para ponerse a grabar la escena.

"Conozcan a Claude, una cacatúa que encontré en la calle luego de un largo día de trabajo. Esta ave tenía algo de sed por lo bebió lo primero que vio. No se preocupen, las latas de cerveza están vacías", señaló la muchacha en la leyenda del video viral de YouTube.

Algunos cibernautas no leyeron la leyenda del video viral de YouTube y calificaron a la muchacha de maltratadora de animales. "¿Cómo se te ocurre darle cerveza a una ave? Deberías ir presa", señaló un usuario en la caja de comentarios.

A raíz de este crítica se generó todo un debate ya que los cibernautas que sí leyeron la descripción del video viral de YouTube se enteraron que la ave no bebió cerveza ya que las latas estaban completamente vacías. "¿No lees la descripción? La cacatúa nunca tomó cerveza", escribió una señora.