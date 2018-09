Cande Tinelli presentó su nuevo videoclip "desnuda"

Cande Tinelli lanzó su carrera como cantante y realizó su primer videoclip llamado "Yo". Lanzó el tema bajo su nombre artístico “Lelé”, en su letra da un mensaje sobre las constantes críticas que recibe por parte de muchas personas que la atacan sin conocerla: “Mirame, no te guíes por mi piel, yo quiero hacerte entender que tengo mucho más adentro”, se escucha en la canción.

Vestida con un conjunto natural que deja la mayor parte de su cuerpo descubierta y con los tatuajes completamente tapados con maquillaje, "Lele" desplegó toda su sensualidad.

“Soy cielo, soy tierra, soy un pájaro luchando por salir de la jaula. Soy calma, soy inquieta, no me juzgues cuando conozcas mis cicatrices: soy humana. Por fuera parezco dura, por dentro me transformo en agua”, deja en claro en este mensaje la canción.