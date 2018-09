Bailando 2018. Julián Serrano se ganó al jurado y la mamá de Laurita Fernández emocionó

Este jueves 6 de septiembre, tres parejas hicieron su estreno en la pista de ShowMatch. Inés Stork, la mamá de Laurita Fernández, tuvo un debut conmovedor, y Julián Serrano y Sofía Morandi deslumbraron al jurado. Pampita vuelve al jurado para reemplazar a Flor Peña.

REGRESO DESLUCIDO PARA MICA



Marcelo dio comienzo a la segunda gala del Bailando 2018 y presentó a la primera pareja de la noche. Mica Viciconte y Nacho Saraceni salieron a la pista para interpretar “Never can say goodbye”, de Gloria Gaynor, con Ivana Rossi de cantante invitada. La pareja representa la escuela 71 de Lamadrid, una localidad tucumana de 2.800 habitantes que fue muy castigada por las últimas inundaciones. Su sueño es construir un patio techado para desarrollar actividades deportivas y recreativas a pesar de la lluvia. En la previa, Mica reveló que en un año de relación con Poroto Cubero “no hubo nunca un ´te amo´”. A la hora de las devoluciones, Ángel De Brito (7) puso el dedo en la llaga al preguntarle por Nicole Neumann y afirmó: “Me gustó la coreo. Te veo mucho mejor en la pista, más segura”. Laurita Fernández (6) consideró: “Ivana le dio mucha fuerza a la coreografía. Noté una gran evolución de Mica en el baile”. Florencia Peña (voto secreto) no quedó del todo conforme: “La energía no se sintió. No estuvo mal, pero le pongo más fichas a esta pareja”. En tanto, Marcelo Polino (3) sostuvo: “Parecía una pasada de piso. Quizás si lo hacen de nuevo les sale más bonito”. Total: 16 puntos.



INÉS, UN ESTRENO EMOCIONANTE



En su debut como artista, Inés Stork, la mamá de Laurita, realizó junto a Facu Arrigoni una performance de “Celebration”, de Kool & The Gang, con Josefina Scaglione de cantante invitada. Representan a la Fundación Rafam, una red que promueve la actividad física de adultos mayores con sede en Argentina y otros doce países, y su sueño es contar con más equipamiento para desarrollar las actividades. “Me costó muchísimo decidirme, pero ahora estoy feliz”, contó emocionada Inés. “¿A cuál de tus yernos preferís? ¿A (Federico) Hoppe o a (Federico) Bal?”, la acorraló De Brito (4), quien le dio el visto bueno: “Me gustó mucho. Obviamente no fue lo más prolijo, pero se nota que ensayaste mucho”. Flor (voto secreto) celebró la valentía de Inés: “Me encanta que te hayas animado a salir de tu zona de confort. No me importa la técnica, yo aplaudo que estés acá”. Polino (3) pidió la asistencia del BAR para la revisión de un paso fallido, mientras que Laurita (10) no pudo ocultar su emoción: “¡No puedo creer que hiciste trucos y que te levantaron por el aire! Me olvidé de la técnica y de que eras mi mamá: estabas feliz. Sos la persona más inteligente que conozco, pero nunca pensé que con el cuerpo podías hacer esto. Estoy orgullosa de que seas mi mamá y de que estés acá”. Total: 17 puntos.



JULIÁN Y SOFÍA, UN HALLAZGO



Por último, Julián Serrano y Sofía Morandi hicieron una sorprendente presentación que cautivó al jurado. En nombre de la Asociación “Juntos podemos”, de Puerto Madryn, que trabaja para incluir socio-laboralmente a jóvenes con discapacidad y precisa terminar de construir su sede, recorrieron la pista al ritmo de “Can´t take my eyes off you”, de Frank Valli, con Mery Granados de cantante invitada. “Me gustó mucho, felicitaciones”, abrió la ronda de devoluciones De Brito (10). “Me encantó todo. Fue un hallazgo”, se sumó a los elogios Laurita (10). “Este equipo es lo mejor que vi en la pista. No pude dejar de mirar a Sofi, y Julián es muy simpático. Juntos tienen algo muy fresco y muy lindo”, destacó Flor (voto secreto). “Trajeron mucha alegría a la pista. De todo lo que vi, fueron lo que más me gustó”, completó Polino (5). Total: 25 puntos. En el cierre del programa, Marcelo anunció que en la emisión del viernes, en vivo, Pampita reemplazará en el jurado a Flor Peña.

