Ritondo, en derribo de búnker narco: "Es el operativo 80 y aquí no se vuelve a vender droga"

Un búnker de droga fue derribado en Ingeniero Budge y hay 13 detenidos por el hecho.

El operativo, llevado a cabo por la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y terminó con una banda que vendía droga en la feria La Salada.

El ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, supervisó el operativo y aseguró ante la prensa: “Agradecemos al municipio de Lomas de Zamora y a los vecinos que se animaron a denunciar. Los cabecillas están presos y eso es lo más importante. Se trata del búnker 80 en la Provincia y es importante derribarlo para que nadie lo use. Estos lugares de venta no vuelven a funcionar”.

“Secuestramos todo tipo de drogas, tanto paco como cocaína y marihuana. Eel inmueble, una vez que quede vacío, será utilizado por el municipio y los vecinos”, cerró el funcionario.