“Factura previsible”: para moderar impacto de aumentos, cambiará la boleta del gas

El Gobierno estudia implementar un esquema de tarifas planas para el consumo de gas natural, de acuerdo a lo comunicado por fuentes de la ahora Secretaria de Energía. El principal objetivo de la medida es disminuir el impacto sobre el bolsillo de las altas facturas que se reciben en invierno comparado con el resto del año.

Se busca que la tarifa refleje el promedio durante el año, al contrario de la metodología actual donde la factura refleja el consumo durante el período específico. Esto genera situaciones donde el desembolso durante los meses de invierno es más agresivo que en otros puntos del año.

El método tenderá a quitar lo que se denomina estacionalidad en el consumo. Aún no fue definido, pero sí se decidió avanzar en esa línea. Según una fuente oficial, es el visto bueno del Gobierno a una iniciativa que propuso la industria meses atrás.

La medida apunta a que las tarifas mantegan cierto nivel de previsibilidad y no se distancien tanto entre una etapa de mayor y menor consumo, como puede ser el verano y el invierno, donde mayor gasto en gas se hace.

Por otro lado, desde el Gobierno comentaron que durante agosto se bajó el precio que se paga por millón de BTU, de u$s 5,20 a u$s 4,20. Entre los resultados de la primera licitación en el Mercado Electrónico de Gas (Megsa), de la que participaron 32 oferentes y en la que hubo u global de 191 ofertas, se logró un precio pomedio de u$s 3,40, 20% por debajo de la última referencia y se generó un ahorro de u$s 280 millones en el cuatrimestre.



Las distribuidoras deberían a comenzar a aplicar ese mecanismo a partir del 1° de enero del año próximo.

En la gestión de Aranguren, Energía había dispuesto un mecanismo de precios estímulo del gas para recuperar la alicaída producción. Si bien Iguacel no modificará los acuerdos firmados para no lesionar derechos adquiridos, cerró esa alternativa para los nuevos proyectos.



Con limitaciones, Energía intentará llevar más competencia al mercado de combustibles. El martes próximo habrá novedades en esa dirección, tendientes a que más jugadores puedan vender naftas, gasoil o derivados.