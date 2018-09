Viral en redes: el día que Google ayudó a Apple con una foto de una celebrity

Los posteos en redes sociales pueden fallar. Es lo que le sucedió a la actriz india Anushka Sharma. ¿Qué le pasó? Debía promocionar un teléfono de Google, el Pixel 2XL, con dos imágenes en su cuenta de Twitter... pero cometió un error que benefició a la competencia.

"Ok, ni siquiera quiero saber cómo sigue sucediendo esto, pero es gracioso”, escribió en un tuit Marques Brownlee, con una imagen que muestra que la actriz envió el mensaje que promocionaba un teléfono de Google... ¡usando un iPhone!

Ni bien ocurrió, un tuit del youtuber Brownlee rápidamente se hizo viral en las redes sociales, para dolor de cabeza de Anushka que, inmediatamente, debió borrar su tuit original... Su preocupación hizo que envíe el mismo mensaje desde Twitter Web Cliente. Y aunque ingresó al navegador, su posteo fue hecho desde el mismo teléfono de Apple, es decir, sin usar un Android.

Ok I don’t even want to know how this keeps happening but it’s hilarious pic.twitter.com/sUuHVh4exw