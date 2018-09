Viral en YouTube: video impactante del duelo a muerte entre un escorpión y una avispa

Un joven paseaba por un zoológico cuando de repente uno de los cuidadores le informó que iba a dar de alimentar a un escorpión emperador y que si quería podía quedarse a grabar la escena.



Tal como puede verse en el video, el cuidador puso una avispa dentro de la pecera de un escorpión emperador y allí comenzó la acción.



La avispa intenta desesperadamente escapar del lugar, pero le resulta imposible cuando de repente el escorpión la tomacon sus tenazas y segundos después la partió en dos para comérsela.

"Miren lo que grabé en el zoológico. Era la hora del almuerzo de un escorpión emperador y le dieron una avispa, la cual terminó en su estómago a los pocos segundos", señaló el joven en el detalle del video viral.



"¡Qué impresionante es la naturaleza! Al parecer ese escorpión tiene una gran fuerza", señaló uno de los tantos usuarios que comentaron las imágenes. Mirá!