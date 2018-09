Se derrumbó una casa en Parque Patricios

Una casa se derrumbó en la intersección de la avenida Brasil con Alberti, en el barrio porteño de Parque Patricios.

El inmueble se encontraba vallado y desalojado desde hace 20 días. Lo iban a demoler por la extensión del Metrobus.

Se trata de un edificio centenario que estaba en peligro de derrumbe desde hace ya tres semanas. La primera advertencia surgió desde la misma casa aunque estaba completamente tomada.

Your browser does not support the video element.

Avisaron que los sótanos del edificio estaban inundados y la estructura había comenzado a hundirse.

Tras la inspección que hizo la Guardia de Auxilio se determinó la clausura preventiva e inmediata.

Las 8 familias que vivían en la casona fueron desalojadas y el taller mecánico que funcionaba en la planta baja quedó cerrado. Desde ese momento el edificio se encuentra deshabitado y completamente vallado.