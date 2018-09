Video viral: youtuber le hizo creer a su hermano que era invisible y revolucionó redes sociales

El famoso youtuber de Los Angeles, David Dobrik, compartió en las redes sociales una cruel e increíble broma que le hizo a su hermanito junto a toda su familia: le hicieron creer que era invisible.

Primero lo sentaron en una silla y lo cubrieron con una manta. Luego de pronunciar unas palabras "especiales" lo destaparon y comenzó la actuación.

Your browser does not support the video element.

Todos se mostraron sorprendidos e hicieron de cuenta que el nene había desaparecido. Para convencer al menor le sacaron una foto en la que sólo aparece David.

El nene se vuelve loco y no puede creer lo que sucede. Al verlo completamente paranoico, la familia decide revelarle la verdad.

La foto donde David aparece solo había sido sacada previamente y el menor terminó admitiendo que la broma fue increíble en medio del llanto.