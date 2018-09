Brasil, el posible salvador de las exportaciones argentinas

La creciente economía de Brasil podría hacer que se incremente la cantidad de exportaciones. Hoy, el país vecino solo importa alrededor de 6% de nuestro país, por lo que podría crecer mucho.

Según analiza el periodista Gustavo Segré, la solidez de los números brasileños nos permiten suponer no sólo que no sufrirá temblores, sino que además su mejora coyuntural puede contribuir a que se pueda exportar a Brasil tanto excedentes de producción como también producción genuina que nuestro mercado interno no consumirá.

A pesa de la importante valorización del real, las exportaciones brasileñas crecieron porque la estrategia de Lula era que la industria brasileña aproveche el dólar barato para comprar tecnología y mejorar su productividad.

El resultado se observa hasta ahora: Brasil cerró 2017 con USD 67.000 millones de superávit comercial y USD 75.000 millones de inversiones extranjeras directas (IED), inversiones productivas que agregan valor y sobre todo generan empleo. Se trata de USD 142.000 millones de oferta de dólares.

En 2000, de todo lo que Brasil le compraba al mundo, el 12,25% se lo compraba a Argentina. Dieciocho años después, ese porcentaje bajó a menos de la mitad: hoy somos el 6,09% de todo lo que Brasil importa, informa Segré.

Esto no se debe a una reducción de la demanda, al contrario: Brasil triplicó sus importaciones. El problema fue nuestro. Los productos locales perdieron productividad y, entre acciones del gobierno de Cristina Fernández y la poca creatividad de quienes conducían el comercio exterior de nuestro país, exportar se convirtió en una actividad poco rentable. Así, muchas empresas abandonaron el mercado brasileño.

De las empresas registradas en Argentina (unas 850.000), sólo 2.610 exportan a Brasil, y la mayor parte del flujo comercial es de grandes empresas que se exportan a sí mismas a sus sedes en territorio brasileño.

Los números de la balanza comercial muestran que el 20% (y este porcentaje podría ser menor), exportan el 80% del valor exportado.

Brasil continuará comprando productos y es responsabilidad estrictamente del exportador argentino salir a ofrecer sus productos.

Es fundamental que el Gobierno Argentino coloque el objetivo prioritario de exportar a Brasil como una opción para aumentar las exportaciones, fomentar la industria local y sobre todo garantizar el empleo de nuestros ciudadanos.