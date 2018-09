Increparon a Alberto Fernández en restaurante y lo invitaron a pelear

El ex jefe de Gabinete Alberto Fernández fue increpado mientras cenaba en un restaurante por un hombre al que calificó como "un provocador que tal vez había tomado una copa de más" y negó tajantemente haberlo golpeado.

El episodio tuvo lugar este viernes cerca de la 01:00 en el restaurante La Cabaña, del barrio porteño de Puerto Madero, cuando un hombre que se retiraba del lugar comenzó a gritarle "chorro" y "ladrón".

"Pasó y empezó a gritarme ´chorro´ y ´ladrón´ varias veces. Le dije ´seguí caminando, imbécil´ y me dijo ´vení a pelear´. Le pedí que se vaya y cuando me acerco a él me choca con el hombro, se tira y empieza a gritar ´me pegó, me pegó´", relató Fernández, al tiempo que negó haberlo golpeado.

El ex jefe de Gabinete del kirchnerismo dijo que "cuando se tiró se golpeó la cabeza con el filo de una mesa o un mueble, pero no se dio cuenta", razón por la cual consideró que, lejos de tratarse de alguien vinculado a la política o algo parecido, era "un provocador y tal vez había tomado una copa de más".

Mientras el hombre estaba en el suelo llegaron efectivos de Prefectura Naval y el resto de los presentes en el restaurante les dijeron que Fernández "no le había pegado y que el tipo se acercó a provocar", relató el ex funcionario.

"Le dije a los prefectos que hicieran lo que tuvieran que hacer. Me preguntaron si quería denunciar dije que no, pero la Prefectura me parece que le dio participación a la Fiscalía", agregó Fernández.

No obstante, el ex jefe de Gabinete sostuvo que "ojalá ocurra algo" porque la última vez que vivió "un episodio así, lo citaron al tipo y se desdijo de todo".