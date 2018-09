Nuevo ataque de motochorros: "No hay que conformarse con que no nos mataron"

Eduardo y Silvana fueron las víctimas de un nuevo ataque motochorro en el barrio porteño de Villa Devoto y les robaron una suma de dinero que tenían para pagarle a los albañiles que trabajaban en su casa.

Los delincuentes siguieron al matrimonio, los sorprendieron en una calle de ese barrio porteño, los amenazaron con una pistola y les robaron gran cantidad de dinero.



Una cámara de seguridad del barrio captó el violento momento en el que dos motochorros armados asaltaron a un matrimonio que salía de una financiera. El hecho ocurrió en la calle Cervantes y Varela.

El archivo muestra como una moto se sube a la vereda, uno de los delincuentes se baja del vehículo mientras su cómplice lo espera y apunta a la víctima con una pistola. Ante el ataque, el afectado entrega gran cantidad de dinero. Los ladrones se dieron a la fuga.

La pareja, en declaraciones con Canal 26, comentaron que el dinero “era para los albañiles”. “No hay que conformarse con que no nos mataron”, se lamentaron en diálogo con Edith Hermida y Gustavo Carabajal.