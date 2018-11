Video viral: no es la "llama que llama", es la "llama que llama un taxi"

Un video grabado en Cuzco, Perú, se volvió viral en las redes sociales en la que la protagonista es una llama.

El animal se volvió un furor en internet luego de ser grabado “tomándose” un taxi para volver a su casa con sus dueños.

El viejo comercial de la “Llama que llama” quedó en el olvido con la nueva presencia de estos animales en las redes. Hoy tenemos que hablar de “la llama que llama un taxi”.

Lo más curioso del video es la naturalidad con la que el animal se sube al auto.

Mirá el video a continuación: