Juan Leyrado, en medio de violento incidente: motociclista le rompió la luneta de su camioneta

El actor Juan Leyrado pasó momentos muy tensos y de confusión luego de que un motociclista de origen francés se bajara de su vehículo y le destrozara de una trompada la luneta de su camioneta.

Leyrado compartió en su cuenta de Twitter el video que vivió en plena vía pública. En cuanto a las fuerzas de seguridad, no han detenido al agresor.

Todo sucedió en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se produjo cuando Leyrado le reclamó que deje de transitar por la bicisenda con su motocicleta.

"El señor este venía por la senda de las bicicletas y se me cruzó. Le dije ´¿Ey, qué pasa?´. Y de pronto hizo todo esto", contó Leyrado y mostró cómo quedó su camioneta. El agresor es de origen francés y se identificó como "agente de Interpol" y "boxeador".

Guy Tessier, el turista que se lo señala como atacante declaró: "Una camioneta se pone al lado y me dice: pelotu... la con... de tu madre. Ahí mi señora le dice por favor señor. Y la insultó. Y ahí me bajé ... Bajó la ventanilla e insultó a mi mujer. Me pidió disculpas al final pero no las acepté. Vine aquí para explicar por qué me comporté así", agregó.

Miren el video.