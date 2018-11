Claudio Santamaría sobre beba que murió por asfixia en auto: "Un ACV puede provocar olvidos"

El doctor Claudio Santamaría dialogó con Canal 26 sobre el caso que conmociona a Santos Lugares: la muerte de una beba de un año en el auto asfixiada tras un olvido de su padre.

"No sabemos la magnitud del ACV, recordemos que un ACV es cuando una arteria del cerebro se tapa. De acuerdo a la zona del cerebro que se tape, el paciente puede sufrir olvidos o una parálisis. Habría que ver si ese ACV le produjo el olvido, si padece otro trastorno o había consumido alguna medicación", explicó.

Según se conoció en forma extraoficial, las pericias indican que la pequeña, que se llamaba Catalina, falleció cerca del mediodía de este lunes, por lo que se estima que habría resistido unas cinco horas, de las nueve total que permaneció encerrada en el auto de su padre.

En tanto, el hombre, de 36 años, iba a ser indagado en las próximas horas por la fiscal Alejandra Aillaud, del Departamento Judicial de San Martín, que intervino en el caso.

Sobre las causas de la muerte de la beba, Santamaría dijo: "Es frecuente este tipo de muertes de padres que olvidan a sus hijos en el auto. Las causas son la temperatura del auto, absorbe el calor al estar al sol y el bebé se deshidrata. Otra causa es que el bebé al estar sentado puede vomitar y el vomito puede quedar instruido en la tráquea y no puede respirar, la deshidratación y el vómito producen la muerte".

Al finalizar habló del mecanismo de los autos modernos que aumentan el peligro de muerte: "El auto si queda al sol aumenta la temperatura y la no renovación de aire favorecen a las causas de este triste desenlace. Los autos nuevos además tienen un sistema que se pueden cerrar y solo recircula el aire internamente lo que puede haber agravado el cuadro".