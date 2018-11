Cuñada de Lorena Arana: "Me llevaron 30 cuadras sobre el capot de un auto, quisieron matarme"

EX

El caso de Lorena Arana, la mujer hallada muerta en zona de médanos de la ciudad bonaerense de Villa Gesell y que fue asesinada de un balazo en el pecho, sigue generando derivaciones.

Arana estaba en pareja con un hombre que quedó detenido por tenencias de estupefacientes, aunque se investiga si tuvo participación en el crimen.

El hecho, lejos de aplacarse, sumó ahora un nuevo episodio que tuvo lugar durante el velatorio de la mujer asesinada. Canal 26 habló en entrevista exclusiva en el programa "Mañanas Informadas" con Cintia, cuñada de la víctima.

"Mientras estábamos en la puerta, se acercó un auto con varias personas entre quienes estaba la hija de quien supuestamente está involucrado como responsable en el hecho", comenzó relatando Cintia.

"No vimos si estaba armada o no, pero mi sobrino -al darse cuenta de quien era- salió con otra gente, todos alborotados, para pedirles que respeten nuestro dolor", continuó la cuñada de la víctima.

"La hija del imputado no respetó nuestro sufrimiento", dijo. Y continuó: "No se cómo, pero de repente me veo frente a ese auto, que venía directo hacia mí".

Consultada sobre este punto por Gustavo Carabajal, periodista experto en casos policiales de Canal 26, dijo Cintia: "Tuvieron 100% intención de matarnos".

"Me llevó puesta en el capot durante más de treinta cuadras a alta velocidad", prosiguió su relato dramático la mujer.

Cintia sostuvo que sintió que creyó que la iban a matar: "Sentí mucho miedo y no sabía qué iba a ser de mí". Así mismo, para reforzar su relato, dijo Cintia que "la gente vio cómo me llevaba sobre su auto".

Sobre el apoyo y las respuestas oficiales recibidas, dijo la cuñada de la víctima: "Nosotros acudimos a la Fiscalía y nos han dicho que están trabajando, simplemente esa fue la respuesta".

Finalmente denunció el estado de desprotección en que se encuentran, y dijo: "Nosotros le pedimos protección a la Fiscalía, pero estamos solos".