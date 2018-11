Driussi, descontrolado: así festejó el gol que puso a River en la final contra Boca

Sebastián Driussi, quien fuera campeón de América con River Plate, juega en el Zenit de Rusia, pero eso no implica que se haya olvidado de su pasión millonaria.

Para demostrarlo, todo quedó registrado en video.

Fue a las cinco de la mañana rusa, cuando el ex delantero riverplatense celebró el gol de penal de Gonzalo "Pity" Martínez y... de tanto grito, terminó despertando a su hija que -en esos momentos- estaba durmiendo.

"Estos partidos se ganan desde la concentración. El que esté concentrado los 180 minutos va a ser el ganador porque acá importan los detalles. La vuelta la viví como un hincha, grité el penal a las 5 de la mañana y hasta desperté a mi hija", dijo Driussi.

Y luego agregó: "Me muero por jugar este partido ahora, son privilegiados los que están en el club".

¿Se habrá dormido la nena después?