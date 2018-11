Feroz incendio en una fábrica de colchones: grandes daños materiales

Un impresionante incendio destruyó hoy una fábrica de colchones en el partido bonaerense de Esteban Echeverría, generando densas columnas de humo que pudieron ser vistas desde varios kilómetros de distancia.



El hecho sucedió en la planta de la firma Colfar, ubicada en El Partenón 1192, en el Parque Industrial 9 de Abril, en el sur del Conurbano.

Your browser does not support the video element.

Ante las llamas que consumieron gran parte del predio fabril, diversas dotaciones de bomberos trabajaron en el lugar para combatir el foco.



Pese a la impresionante magnitud del incendio, el jefe de Bomberos locales confirmó que el fuego ha sido totalmente controlado y no hubo heridos.