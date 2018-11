Pánico en Puerto Madero por amenaza de bomba: evacuaron la zona

El barrio porteño de Puerto Madero se vivieron horas de tensión por una amenaza de bomba. De inmediato, se evacuó la zona. La amenaza tuvo lugar en varias obras en construcción y por el hecho se evacuó a cerca de 500 obreros.

La División Explosivos de la Policía Federal se hizo presente y se abocó a la búsqueda de algún artefacto explosivo. Todo comenzó cerca de las 15:00 horas de este miércoles.

También actuó la Prefectura.