Feroz incendio en Avenida Córdoba y Pasaje del Carmen

Un feroz incendio se registró este miércoles en Avenida Córdoba y Pasaje del Carmen en el centro porteño.

Dotaciones de bomberos trabajaban en el lugar. El siniestro se registró en distintos departamentos de un edificio de 12 pisos.

Personal de policía y bomberos trabajan para rescatar a los habitantes del edificio. Hay tres ambulancias del SAME en el lugar.

Una mujer perdió el conocimiento y buscan más heridos en el interior de los departamentos.