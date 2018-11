Incendio en Constitución: 12 personas fueron rescatadas y trasladadas a hospitales

12 personas debieron ser trasladadas al Hospital Ramos Mejía y al Hospital Elizalde, como consecuencia de un voraz incendio en un edificio de 10 pisos en la calle Lima al 1600, del barrio porteño de Constitución.

El siniestro tuvo lugar en un tercer piso.

Actuó personal del Destacamento 3º de Bomberos y el GER. Se desdoblaron en dos equipos de trabajo: uno de ellos atacó el foco ígneo. Al mismo tiempo, el otro se ocupó de evacuar el edificio.

Cuando se controló el fuego, Bomberos de la Ciudad hicieron las primeras pericias en el departamento siniestrado. La principal hipótesis es que el hecho fue provocado por el descuido de un plomero que estaba haciendo reparaciones en un baño.

De acuerdo a testigos, el operario operaba un soplete cuando, accidentalmente, la llama habría alcanzado un elemento inflamable que se encontraba en el living. Así empezó el incendio, que después se propagó al resto de los ambientes.