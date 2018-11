Insólita critura: ¿araña con cara de perro?, viral en redes

El pasado 31 de octubre y en medio de las celebraciones de Halloween, el periodista Ferris Jabr compartió en su cuenta de Twitter una fotografía de una rara especie con cara similar a la de un perro o conejo y generó diversas opiniones acerca del origen de la criatura.



Al principio, algunos creyeron que se trataba de un montaje de Photoshop, pero más tarde se supo que las imágenes habían sido tomadas por el fotógrafo Andreas Kay en la selva amazónica de Ecuador en julio de 2017.



En el comentario de la foto, el periodista sugirió llamar a la criatura 'Grim', como los perros negros que aparecen en la saga de libros 'Harry Potter', pero en realidad, se trata de un ejemplar de 'Metagryne bicolumnata', una especie inofensiva cuyo cuerpo apenas alcanza el tamaño de la uña de un dedo humano.



En 1959, el especialista Carl Friedrich Roewer describió a este arácnido, que no es una araña debido a que carece de un estrechamiento que separa el torso en dos partes.



Aun la ciencia no logró determinar si el aspecto de la criatura la ayuda a aparearse o simplemente actúa como mecanismo de defensa ante posibles depredadores.

This is not a photoshopped image. This is a real photo of an actual living arachnid, a cousin of spiders, called the bunny harvestman (Metagryne bicolumnata)



But clearly it should be called THE GRIM

cc @jk_rowling



Photo by Andreas Kay pic.twitter.com/jcw75n1X62