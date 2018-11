Cuadernos de coimas K: Bonadio liberó a Sergio Todisco, otro empresario arrepentido

Claudio Bonadio, juez federal, excarceló este miércoles a Sergio Todisco, empresario de bienes raíces acusado como testaferro de Daniel Muñoz, el fallecido secretario del ex presidente Néstor Kirchner, que presuntamente se encargaba de recibír el dinero de las coimas que pagaban diferentes empresarios para conservar -o conseguir- contratos de obras con el Estado Nacional.

Todisco estuvo preso cerca de 20 días, y hoy fue liberado porque declaró como "arrepentido" en la causa de los cuadernos de la corrupción K que escribió Oscar Centeno, chofer de Roberto Baratta, quien a su vez era la mano derecha del ex ministro de Planificación kirchnerista, Julio de Vido, actualmente detenido.

El empresario liberado declaró como imputado colaborador frente al fiscal Carlos Stornelli a poco de caer detenido. En ese momento incriminó a su ex esposa, Elizabeth Ortiz Municoy, como responsable de las muchas operaciones con sociedades off shore no declaradas con el objetivo de comprar a nombre de Muñoz propiedades cuyo valor se estima en más de 70 millones de dólares.

Enterada de que había sido complicada ante la Justicia por su ex pareja, Ortiz Municoy solicitó declarar como arrepentida y dio muchos detalles sobre propiedades aún desconocidas para la Justicia argentina que se habían comprado con el dinero de Daniel Muñoz.

Todisco permaneció preso hasta este miércoles. Es que hizo un segundo intento y volvió a declarar ante Stornelli aportando más datos sobre la ruta del dinero K.

El fiscal Stornelli vio al juez y Bonadio le otorgó finalmente la libertad, al amparo de los beneficios que le asegura la ley del arrepentido.