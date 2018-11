Tras el éxito de Merlí, Albert Baró se une a la nueva tira de Pol-Ka

Luego del éxito de Merlí, la serie catalana que gracias a Netflix se convirtió en un suceso mundial, uno de sus actores Albert Baró, será parte de la nueva tira que Pol-ka prepara para 2019.

Sobre su incorporación, dijo: “Sé que me vio Adrián Suar, que le gustó lo que hice en Merlí y enseguida se puso en marcha esto”, contó Albert a Clarín, sobre el proyecto que protagonizará junto a Benjamín Vicuña, la China Suárez y Gonzalo Heredia. “Tengo muchas ganar de viajar, ya he leído tres capítulos y me encanta lo que han pensado para mi personaje. Me interesa, también, que sea un registro de época, con una gran producción atrás”.

En la tira será Bruno, un español que en la década del 30 llegará al país huyendo de la Guerra Civil en una historia colmada de intriga, envidia, traición y engaño.