Escándalo en Miss Bumbum 2018: la pelea entre las mejores colas de Brasil

El concurso Miss Bumbum 2018, que busca la mejor cola de Brasil, terminó en escándalo luego de que una de las favoritas para hacerse con el título le arrancara la banda a la ganadora de este año al poco de anunciarse su victoria.

En el vídeo se puede apreciar cómo Aline Uva no aceptó la derrota, y decide recorrerse el escenario para arrebatarle la banda a la vencedora, Ellen Santana, quien recibió el título del mejor trasero de Brasil en la ceremonia que tuvo lugar en Club Eazy, en Sao Paulo.

En el concurso participan mujeres de todas partes del país vecino e incluye a personas con discapacidad. Las aspirantes, con tamaños de trasero supuestamente entre 100 y 125 centímetros, actúan en el escenario con trajes deslumbrantes.