Massa sobre Monzó: "Ojalá podamos incluirlo en nuestra alternativa"

El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, se pronunció a favor de la posibilidad de incluir al presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó en un frente electoral.





"Ojalá podamos incluir a Emilio Monzó en nuestra alternativa", afirmó Massa, quien insistió en que si la expresidenta Cristina Kirchner se presenta como candidata, la enfrentará en las urnas.





El exintendente de Tigre señaló: "No creo que Cristina Kirchner vaya a competir y si compite es una decisión de ella. Nosotros vamos a construir una alternativa, nosotros vamos a competir contra Cristina Kirchner".





"Tomamos la decisión de que hasta febrero o marzo del año que viene de no hablar de candidaturas: primero tenemos que demostrarles a los argentinos que el camino del Gobierno es el camino equivocado y que hay una alternativa para construir", sostuvo además en declaraciones a La Nación.





Por otra parte, el exdiputado volvió a pedir un cambio "en el rumbo económico".





"El problema más serio del Gobierno es que no quiso hacer ningún esfuerzo para enfrentar sus errores en política monetaria, y tampoco quiso hacer ningún esfuerzo para corregir el fracaso de lo que llamaron gradualismo", dijo.





Además, el dirigente político criticó con dureza el acuerdo que la gestión del presidente Mauricio Macri firmó con el Fondo Monetario Internacional (FMI), al cual consideró un "gravísimo error".





"En 2020, el próximo Gobierno necesita de un acuerdo político, económico y social que le permita tener autoridad para decirle al Fondo: Mire, si usted quiere que la Argentina crezca, a este acuerdo lo tenemos que rediscutir, porque los muertos no pagan ", añadió.



Sobre su relación con Macri, consideró que "el Presidente no acepta que haya un dirigente de la oposición que le haya dicho que no cuando me llamó desde Colombia para pedirme que incluyera a los familiares en el blanqueo: desde ahí se enojó mucho".