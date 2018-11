Sol Pérez terminó con su chico y publicó los escandalosos chats de la ruptura

Luego de dar marcha atrás con su renuncia en el Bailando, Sol Pérez sigue en el ojo de la tormenta. Esta vez decidió publicar en redes sociales un polémico chat con el chico con quien salía luego de dar por terminada la relación.

"De los creadores de 'sigo a nenas que acaban de terminar el colegio' viene: 'no me conquistás'. Yo me quiero matar", escribió Sol al lado de la primera captura del chat. El muchacho en cuestión le reclamaba: "No es que vos intentás conquistarme o algo". La respuesta de ella fue contundente: "Juro que no puedo creer lo que leo. ¿Cómo te di bola? ¿Me explicás?".

Esto no fue lo único que subió a las redes la ex chica del clima, en otra captura mostró en redes su mensaje para el muchacho: "Basta de excusas. Me cansaste, te juro", le escribió, y le mandó un audio de 20 segundos.

"Bueno, suerte con los viejos lesbianos", se despachó el chico y Sol Pérez se despidió con un "sos un pelotudo. Y esto lo voy a subir también".