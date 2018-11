Video: la furia de hinchas de Boca en la puerta del estadio por no conseguir entradas

Cientos de hinchas de Boca se quejaban públicamente en la Bombonera, en medio de empujones y momentos de tensión, luego de no haber podido adquirir entradas para el partido de ida frente a River, este sábado en la Bombonera.

Los socios, que más allá de alguna avalancha se quejaban pero sin incidentes mayores, no pudieron adquirir tickets a través del portal www.soysociosbocajuniors.com.ar e hicieron saber su malestar al ir a protestar al club más allá de expresarse a través de distintas redes sociales.