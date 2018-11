Viral en Youtube: fue a desalojar a su inquilino y había un cocodrilo en el jacuzzi

Nadie, absolutamente nadie, podía esperar algo semejante. El dueño de una casa en Kansas City (en los Estados Unidos) se llevó la sorpresa (y el susto) de su vida.

Su idea presagiaba algo sin complicaciones, de lo más normal: desalojar a su inquilino. Pero las cosas no salieron bien.

Es que ni bien entró a la propiedad se encontró de manera inesperada con... ¡un enorme cocodrilo en el jacuzzi!

En medio del pánico, alguien le dijo que el impresionante reptil, de más de dos metros de largo y unos 90 kilogramos de peso, vivía "tranquilamente" con el habitante del lugar, que además tenía entre sus "mascotas" dos serpientes pitones reales y un tierno conejo.

En el impactante video se ve el preciso instante en que cuatro trabajadores de control animal inmovilizaron a la bestia. Sucedió el pasado 7 de noviembre, y milagrosamente... nadie salió herido.

Your browser does not support the video element.

El hombre que alquilaba la casa le dijo al dueño que el "animalito" con el que vivió durante cerca de cuatro años es "tierno como un cachorro" y "sonreía todo el tiempo".

El animal está ahora en una reserva que dirige una organización dedicada al rescate de criaturas exóticas no deseadas y abandonadas, mientras que las serpientes y el conejo se alojan en un refugio para animales. Increíble, pero real.